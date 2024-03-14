Сьогодні Рада проведе пленарне засідання після тритижневої перерви, - Арахамія

На порядку денному - ратифікації міжнародних угод та звернення до міжнародних партнерів.

Сьогодні, 14 березня, після тритижневої перерви відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Також співрозмовник у фракції "Голос" надав журналістам порядок денний засідання. У ньому - ратифікації міжнародних угод та звернення до міжнародних партнерів щодо засудження незаконних російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Співрозмовник зауважив, що станом на 12 березня порядок денний "був більшим, ніж актуальний варіант, але теми були ті ж самі".

Зокрема, нардепи мають розглянути проєкт постанови про звернення Ради до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням Росією "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

Також нардепи розглянуть ратифікації також міжнародних документів: угода про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією; угода між Кабміном та урядом Латвії про технічне та фінансове співробітництво; конвенція Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво.

Напередодні фракція «Європейська Солідарність» звернулася до Голови ВР Руслана Стефанчука з вимогою повернутися до проведення пленарних засідань.

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