Сьогодні Рада проведе пленарне засідання після тритижневої перерви, - Арахамія

Сьогодні, 14 березня, після тритижневої перерви відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.
Про це в коментарі LIGA.net повідомив голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.
Також співрозмовник у фракції "Голос" надав журналістам порядок денний засідання. У ньому - ратифікації міжнародних угод та звернення до міжнародних партнерів щодо засудження незаконних російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.
Співрозмовник зауважив, що станом на 12 березня порядок денний "був більшим, ніж актуальний варіант, але теми були ті ж самі".
Зокрема, нардепи мають розглянути проєкт постанови про звернення Ради до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням Росією "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.
Також нардепи розглянуть ратифікації також міжнародних документів: угода про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією; угода між Кабміном та урядом Латвії про технічне та фінансове співробітництво; конвенція Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво.
Напередодні фракція «Європейська Солідарність» звернулася до Голови ВР Руслана Стефанчука з вимогою повернутися до проведення пленарних засідань.
Чому впродовж трьох тижнів не працював парламент
- 5 березня депутати повідомили, що влада скасувала засідання Ради на цьому тижні, бо залучає “слуг народу” до підготовки звіту щодо фортифікацій для Сенату США.
- Арахамія назвав такі заяви "маніпуляцією" і наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення "Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання".
- Раніше також повідомлялося, що розгляд проєкту про порядок демобілізації та мобілізації перенесли на кінець березня. Профільний оборонний комітет визначив основні блоки понад 4 тис. правок до другого читання.
- Також 23 лютого Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про удосконалення Бюро економічної безпеки. Раніше цей документ розкритикували антикорупційні активісти та міжнародні партнери. Центр протидії корупції писав, що законопроєкт у поточній редакції не передбачав прозорих конкурсів на керівні посади БЕБ та переатестації співробітників.
- Президент Зеленський закликав Раду якнайшвидше проголосувати закон про перезавантаження БЕБ: "Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес". А 21 лютого щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.