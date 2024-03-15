УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді

Нардеп також користується квартирами і авто, які йому не належать.

Народний депутат Микола Тищенко та пов'язані з ним люди могли обзавестися в Ужгороді апартаментами, салоном краси, похоронним бізнесом і п'ятизірковим парк-готелем. Вплив у регіоні парламентар здобув після того, як у 2021 році був призначений головою обласного осередку "Слуга народу", йдеться у розслідуванні УП.

Журналісти з'ясували, до якого саме закарпатського бізнесу може бути причетний народний обранець, якого вигнали з партії та фракції "Слуга народу". Юридично колишня дружина нардепа Алла Барановська також володіє бізнесом в Ужгороді – це салон краси, про що раніше повідомляли інші медіа.

Колишньою Барановська стала для Тищенка за збігом обставин перед тим як знову відкрили декларації посадовців. Тищенко, як відомо, відкриття декларацій не підтримував. Парламентар заперечив, що розлучення фіктивне.

УП зафіксувала Тищенка разом із Барановською під час поїздки депутата в регіон в лютому 2024. Після зустрічі з нею і дитиною Тищенко поїхав у заміський комплекс "Кілікія", що належить місцевому депутату-слузі Арсену Мелкумяну.

За інформацією джерел УП у політичних колах, після призначення Тищенка головою закарпатського осередку СН за його сприяння Мелкумян став секретарем Ужгородської міської ради (зараз він уже цю посаду втратив).

Колишня Тищенка, за даними журналістів Bihus.info, мешкає в одному з найдорожчих будинків в Ужгороді, але апартаментів там немає у власності ні в Тищенка, ні в Барановської. УП зафіксувала, що Тищенко приїжджав до колишньої в цей будинок і ночував там. Охоронець Тищенка при цьому ночував у ресторанно-готельному комплексі Мелкумяна. Тищенко журналістам сказав, що не знає кому належать апартаменти, які його дружина з сином орендують. Також він сказав, що не знає, хто сплачує за оренду.

За даними УП, Мелкумян пов'язаний із Тищенком бізнес-інтересами. Мелкумян у коментарі журналістам сказав, що бізнес-відносин із Тищенком не має, а вони просто разом раніше працювали як із керівником осередку партії. Приїзд Тищенка в лютому до ресторану він пояснив тим, що це заклад харчування і туди може будь-хто прийти.

Також в Ужгороді парламентар мав зустріч із колегою Яцик, яка вийшла з фракції СН у 2022 і брала участь у створеній Тищенком тимчасовій слідчій комісії щодо лісових ресурсів. Також він мав зустріч із Сергієм Гайдаєм, новим головою Мукачівської райадміністрації. Ця зустріч тривала недовго, після чого Тищенко декілька годин говорив у ресторані з колишнім начальником екологічної інспекції в Закарпатській області, який зараз є першим заступником начальника Михайлом Банком. За даними журналістів УП, призначення Банка лобіював саме Тищенко.

Банк журналістам сказав, що обговорював із Тищенком екологічні порушення в лісовій галузі. NGL Media раніше робило розслідування про ймовірну причетність Михайла та його батька до розкрадання земельних ділянок.

Після зустрічі з ним Тищенко знову повернувся до будинку Барановської. Разом із ним приїхав екіпаж поліції. Серед ночі різні авто, зокрема правоохоронців, почали з'їжджатися до готелю, де зупинилася команда УП. Поліція почала стукати журналісту Михайлу Ткачу в двері, пояснивши, що Тищенко повідомив, що його переслідують.

За даними журналістів, Тищенко може бути пов'язаним із відпочинковим комплексом "Бристоль", який відкрився цього року після реконструкції. У 2021 році цю будівлю продавали, а наразі готель уже приймає гостей. Біля цього готелю УП 17 лютого виявила колегу Тищенка Андрія Стріхарського. Він там був разом із двома архітекторами. Стріхарський телефоном відмовився давати коментар і захотів офіційний запит.

Журналісти також зустріли електрокар, що заїхав в недобудований підземний паркінг "Бристолю". Цей Mercedes зареєстрований на готель "Бристоль", але штрафи приходили на жінку з прізвищем Камаєва, на яку зареєстрований сам готель. Вона має скромну бізнес-історію і до того, як стала власницею п'ятизіркового готелю в Ужгороді, працювала директоркою будівельної фірми "Статус-преміум".

Також в Ужгороді є похоронний бізнес "Сйяво" – філіал київського. Він відкрився два роки тому. Власниця – Андрієнко Світлана, її чоловік з прізвищем Зінченко є помічником на громадських засадах Тищенко. Світлана заперечує зв'язок бізнесу із народним депутатом, а також сказала, що її чоловік на Тищенка не працює. Сам Зінченко сказав, що зі своєю дружиною вже розійшовся.

Розслідувачі УП встановили, що загалом Тищенко часто користується майном, яке йому не належить. Це квартира в Києві, квартира в Ужгороді, дві машини.

У коментарі журналістам Тищенко підтвердив, що користується автомобілем людини на прізвище Орлов, якого журналісти назвали його водієм. Тищенко обіцяв відобразити інформацію в декларації за 2023 рік, а поки що він не скаже, щоб була "маленька інтрига".

Лобіювання Михайла Банка депутат заперечив. Щодо готелю "Бристоль" Тищенко спочатку сказав, що такого не знає, а потім згадав, що знає. За його словами, з цим готелем пов'язаний інший парламентар, від "Слуги народу". Журналіст Михайло Ткач зазначив, що є дані про причетність до готелю і самого Тищенка, а не лише Стріхарського. Тищенко назвав це брехнею і сказав, що був там лише раз, коли "відкривав карну справу" щодо захоплення території. Щодо "Сяйва" Тищенко сказав, що зв'язку не має, але визнав, що Зінченко досі є його помічником на громадських засадах і він "гарно працює".

"Ніякого відношення не знаю, і дружину бачив одного разу, ще давно", – сказав Тищенко про власницю "Сяйва".

Стріхарський потім сам подзвонив Ткачу, щоб пояснити причетність до "Бристоля". Він сказав, що ні він, ні Тищенко готелем не володіють. Стріхарський сказав, що допомагав з побудовою цього об'єкту.