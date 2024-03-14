​Столтенберг: країни НАТО повинні негайно збільшити військову допомогу для України

Сьогодні, 14 березня, під час прес-конференції з представлення підсумків 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні бракує боєприпасів, тому союзники по Альянсу мають виявити політичну волю та терміново збільшити постачання в Україну зброї та військового обладнання.

Про це із посиланням на заяву Столтенберга пише Укрінформ.

"Українцям не бракує мужності, їм бракує боєприпасів. Наразі прийшов час для союзників мобілізувати всі резерви та виявити політичну волю, щоб надати Україні все необхідне для цієї боротьби…", – сказав керівник Альянсу.

Також він сказав, що було б великою історичною помилкою "дозволити Путіну перемогти".