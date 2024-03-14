​Столтенберг: країни НАТО повинні негайно збільшити військову допомогу для України

Сьогодні, 14 березня, під час прес-конференції з представлення підсумків 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні бракує боєприпасів, тому союзники по Альянсу мають виявити політичну волю та терміново збільшити постачання в Україну зброї та військового обладнання.
Про це із посиланням на заяву Столтенберга пише Укрінформ.
"Українцям не бракує мужності, їм бракує боєприпасів. Наразі прийшов час для союзників мобілізувати всі резерви та виявити політичну волю, щоб надати Україні все необхідне для цієї боротьби…", – сказав керівник Альянсу.
Також він сказав, що було б великою історичною помилкою "дозволити Путіну перемогти".
- Нещодавно Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні вартістю 300 мільйонів доларів. До пакету увійдуть велика кількість артилерійських боєприпасів і снарядів GLMRS для систем HIMARS.
- У лютому Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні – на 1,1 млрд євро. До нього зокрема увійшли 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць із запасів, 120 000 боєприпасів, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T.
- Крім того, Міністерство оборони Данії анонсувало шістнадцятий великий пакет військової допомоги Україні, вартість приблизно 2,3 млрд данських крон (330 мільйонів доларів), до якого увійдуть, зокрема, артилерійські самохідні установки CAESAR, самохідні 120-мм міномети та відповідні боєприпаси.
- На початку березня уряд Нідерландів повідомив, що нададуть Україні патрульні катери, бойові кораблі, гаубиці та радари. Передача винищувачів F-16 з Нідерландів йде за розкладом і пізніше цього року вони літатимуть в небі України.
- До нового пакету допомоги від Франції увійшли снаряди, системи Caesar та посилення ППО. Обсяг пакету допомоги наразі невідомий.