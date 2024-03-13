Порошенко передасть військовим 2 тисяч FPV-дронів

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко заявив, що передасть бригадам ЗСУ 2 тисячі FPV-дронів. За його словами, це четверта з початку року партія.

Як зазначив політик, серед них є «Бандера-буми», «Пегаси», «Мольфари» і «Мамонти».

Фото: eurosolidarity.org Партія дронів для ЗСУ

«Мамонти – великі, важкі, вони йдуть із платою ініціації, повністю облаштовані, включно з підставками. А ще вони йдуть уже оснащені пластидом. Це ми робимо спільно з нашими військовослужбовцями. Це робиться під їхнім контролем. Якщо брати середню ефективність FPV-шок, то це мінімум 50% точного влучання в ціль. 2 тисячі – тисяча влучань», – зазначив Петро Порошенко.

За його словами, вартість цієї партії дронів-камікадзе – понад 30 млн грн.