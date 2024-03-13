Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
На Прикарпатті автобус потрапив у ДТП: троє загиблих, є травмовані
На Прикарпатті автобус потрапив у ДТП: троє загиблих, є травмовані
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
ГоловнаПолітика

Порошенко передасть військовим 2 тисяч FPV-дронів

Зокрема «Бандера-буми», «Пегаси», «Мольфари» і «Мамонти»

Порошенко передасть військовим 2 тисяч FPV-дронів
Партія дронів від Порошенка
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко заявив, що передасть бригадам ЗСУ 2 тисячі FPV-дронів. За його словами, це четверта з початку року партія.

Як зазначив політик, серед них є «Бандера-буми», «Пегаси», «Мольфари» і «Мамонти».

Партія дронів для ЗСУ
Фото: eurosolidarity.org
Партія дронів для ЗСУ

«Мамонти – великі, важкі, вони йдуть із платою ініціації, повністю облаштовані, включно з підставками. А ще вони йдуть уже оснащені пластидом. Це ми робимо спільно з нашими військовослужбовцями. Це робиться під їхнім контролем. Якщо брати середню ефективність FPV-шок, то це мінімум 50% точного влучання в ціль. 2 тисячі – тисяча влучань», – зазначив Петро Порошенко.

За його словами, вартість цієї партії дронів-камікадзе – понад 30 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies