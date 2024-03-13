Міноборони і DeepStateUA підписали Меморандум про співпрацю

Міністерство оборони України і команда DeepStateUA підписали Меморандум про співпрацю, метою якого є забезпечення обміну даними, щоб посилити Збройні Сили України актуальною інформацією.

Про це повідомили у Міноборони.

Підписали документ заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко та команда DeepStateUA.

"Міністерство оборони зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проєктів задля підвищення обороноздатності держави. Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко і ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій", – повідомила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони.

Зазначається, що DeepStateUA – це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій.

DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій – і містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.