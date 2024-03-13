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Міноборони і DeepStateUA підписали Меморандум про співпрацю

Ціль меморандуму – забезпечити обмін даними для посилення ЗСУ актуальною інформацією. 

Міноборони і DeepStateUA підписали Меморандум про співпрацю
Міноборони і DeepStateUA підписують Меморандум
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України і команда DeepStateUA підписали Меморандум про співпрацю, метою якого є забезпечення обміну даними, щоб посилити Збройні Сили України актуальною інформацією. 

Про це повідомили у Міноборони. 

Підписали документ заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко та команда DeepStateUA.

"Міністерство оборони зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проєктів задля підвищення обороноздатності держави. Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко і ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій", – повідомила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони. 

Зазначається, що DeepStateUA – це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій. 

DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій – і містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.

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