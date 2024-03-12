Військовослужбовиця Ярина Чорногуз пропонує створити в армії жіночий підрозділ

Бойова медикиня та морська піхотинка Ярина Чорногуз підтримує ідею мобілізації жінок. Більше того, вона вважає, що необхідно створити жіночий бойовий підрозділ. Таку думку військовослужбовиця висловила в тринадцятому випуску проєкту "Станція Краматорськ", який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

"Я велика прихильниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що у нас має з жорстким відбором створений жіночий бойовий підрозділ. Це не обов'язково батальйон, можна почати з роти. І якщо це дійсно запрацює, масштабувати", – сказала Ярина Чорногуз.

Вона наголосила, що у війську є багато спеціальностей, які не потребують великої фізичної сили, тож підійдуть для жінок.

"Я вважаю, що жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації, відповідно до потреб армії. Це мають бути жінки, які відповідально до цього ставитимуться, пройдуть відбір на відповідність посаді. Оскільки війна стає дедалі більш технологічною, будь-яка вмотивована жінка, яка хоче брати участь у очищенні нашої території від окупантів, може бути, наприклад, пілотом або штурманом дрона. Бойовий медик взводу – теж потрібна фізуха, треба не боятися крові, потрібна велика відповідальність і ретельність", – зазначила військовослужбовиця.

Ярина Чорногуз також зауважила, що має досвід перенесення важких нош з пораненими і загиблими, і запевнила що жінка може і це робити.

"Є жінки, які фізично і морально витягнуть те, чого не витягнуть деякі, навіть сильніші, чоловіки. Я не кажу, що це статистика, але такі жінки є і вони мають право потрапити на ті посади, які хочуть", – сказала вона.

Свою ідею щодо формування жіночого підрозділу Ярина Чорногуз пояснила тим, що часто жінки не можуть обіймати бойові посади в армії, оскільки командири у підборі кандидатів віддають перевагу чоловікам, які мають більше фізичної сили.

"Приходять дві жінки, і вони не конкурують між собою за кількістю м'язів. Вони обидві працюють у своєму темпі. Це буде повільніший темп, ніж у чоловіків, але це все одно темп. На війні важливо не стільки швидкість, скільки ретельність, підготовка, точність. Особливо в такій війні, як нинішня", – сказала військова.

Вона навела приклад роботи розвідувальної роти, у якій сама служила. Там є взвод БпЛА, взвод вогневої підтримки і піші розвідники.

"Жінки можуть це робити, просто ніхто не вірить у це, ніхто не наважується дати жінкам цю опцію. Але це класна опція для тих, хто хоче", – додала Чорногуз.

Водночас вона радить жінкам, які хочуть служити, мобілізуватися не через військкомати. Краще обрати для себе підрозділ та звертатися прямо до командира.

"Я чула, що через ТЦК жінкам зараз дуже важко мобілізуватись. Простіше йти у підрозділ, брати відношення, і там скоріш за все запропонують трирічний контракт, як це було у мене. Потрібно одразу шукати підрозділ, командира, який готовий іти назустріч", – сказала військовослужбовиця.

Героїня цієї програми – військова медикиня, розвідниця Збройних сил України, поетеса Ярина Чорногуз, отримала берет морпіха навесні 2021 року. До цього служила за контрактом і була волонтеркою батальйону "Госпітальєри". Брала участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та Бахмут. Ярина є авторкою збірок віршів "Як вигинається воєнне коло" та "desaein: оборона присутності". Нагороджена медалями "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".