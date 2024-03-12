У Парижі президенти Франції і Литви обговорять допомогу Україні

Президент Литви Ґітанас Науседа у Парижі обговорить із французькми колегою Емануелем Макроном прискорення надання підтримки Україні.
Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).
"Їду в Париж на зустріч із Емануелем Макроном, щоб обговорити, як ми можемо зміцнити безпеку східного флангу НАТО, прискорити підтримку України та підвищити нашу оборонну промисловість", – йдеться у дописі.
Він зазначив, що це є вирішальним моментом для європейського лідерства.
On my way to Paris to meet @EmmanuelMacron to discuss how we can strengthen the security of NATO's eastern flank, accelerate support to #Ukraine and boost our defense industries.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 12, 2024
A crucial moment for European leadership! pic.twitter.com/JMN78ymzQI
- 7 березня стало відомо, що Литва передала Україні партію боєприпасів, проте розмір партії не оголошується.
- Також нещодавно у рамках модернізації литовської армії Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони Литви закуповує вантажні автомобілі Renault D, частина з яких дістанеться Україні.
- 2 лютого Литва вже передавала пакет допомоги Україні. Тоді до пакету допомоги ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.
- Франція теж підтримує Україну. Зокрема, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що французькі та українські оборонні групи планують створити партнерство для посилення військових зусиль Києва, зокрема, щоб забезпечити виробництво безпілотників та запчастин для озброєння.
- Окрім того, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція планує створити альянс країн, відкритих для потенційної відправки західних військ в Україну, поглиблюючи при цьому суперечності з Німеччиною.
- 16 лютого Україна підписала з Францією двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи". Після цього Париж оголосив про надання Києву 3 млрд євро військової допомоги протягом 2024 року.