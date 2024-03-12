У Парижі президенти Франції і Литви обговорять допомогу Україні

Також говоритимуть про зміцнення східного флангу НАТО.

Президент Литви Ґітанас Науседа у Парижі обговорить із французькми колегою Емануелем Макроном прискорення надання підтримки Україні.

Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Їду в Париж на зустріч із Емануелем Макроном, щоб обговорити, як ми можемо зміцнити безпеку східного флангу НАТО, прискорити підтримку України та підвищити нашу оборонну промисловість", – йдеться у дописі.

Він зазначив, що це є вирішальним моментом для європейського лідерства.

On my way to Paris to meet @EmmanuelMacron to discuss how we can strengthen the security of NATO's eastern flank, accelerate support to #Ukraine and boost our defense industries.



A crucial moment for European leadership! pic.twitter.com/JMN78ymzQI — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 12, 2024