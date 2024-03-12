Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаПолітика

У Парижі президенти Франції і Литви обговорять допомогу Україні

Також говоритимуть про зміцнення східного флангу НАТО.

У Парижі президенти Франції і Литви обговорять допомогу Україні
Ґітанас Науседа
Фото: Ґітанас Науседа, Twitter

Президент Литви Ґітанас Науседа у Парижі обговорить із французькми колегою Емануелем Макроном прискорення надання підтримки Україні.

Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Їду в Париж на зустріч із Емануелем Макроном, щоб обговорити, як ми можемо зміцнити безпеку східного флангу НАТО, прискорити підтримку України та підвищити нашу оборонну промисловість", – йдеться у дописі.

Він зазначив, що це є вирішальним моментом для європейського лідерства.

  • 7 березня стало відомо, що Литва передала Україні партію боєприпасів, проте розмір партії не оголошується.
  • Також нещодавно у рамках модернізації литовської армії Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони Литви закуповує вантажні автомобілі Renault D, частина з яких дістанеться Україні.
  • 2 лютого Литва вже передавала пакет допомоги Україні. Тоді до пакету допомоги ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.
  • Франція теж підтримує Україну. Зокрема, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що французькі та українські оборонні групи планують створити партнерство для посилення військових зусиль Києва, зокрема, щоб забезпечити виробництво безпілотників та запчастин для озброєння.
  • Окрім того, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція планує створити альянс країн, відкритих для потенційної відправки західних військ в Україну, поглиблюючи при цьому суперечності з Німеччиною.
  • 16 лютого Україна підписала з Францією двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи". Після цього Париж оголосив про надання Києву 3 млрд євро військової допомоги протягом 2024 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies