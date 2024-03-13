СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ атакувала дронами одразу три найбільших нафтопереробних заводи в Росії, – джерела

Ці заходи спрямовані на зменшення економічного потенціалу агресора. 

Уночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи в Росії. Йдеться про НПЗ у Рязанській області, у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область), повідомили співрозмовники LB.

Джерела підтвердили, що ці атаки є продовженням низки спецоперацій проти ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки. Атаковані вночі об'єкти входять до п'ятірки найбільших заводів у Росії.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу рф. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", – прокоментувало джерело. 

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

  • Уночі та вранці в різних регіонах Росії заявили про обстріли та атаки безпілотників. У російському місті Рязань загорівся нафтопереробний завод. У Воронезькій області також повідомили про атаку десятків безпілотників. Телеграм-канал ASTRA пише, що область зазнала "потужного обстрілу" в районі військового аеродрому. У Ленінградській області губернатор повідомив про збиття БпЛА на підльоті до нафтопереробного заводу. Він запевняє, що руйнувань немає. Губерантор Бєлгородської області заявив, що внаслідок обстрілу 45 000 росіян залишилися без електропостачання, одна людина поранена. 
  • Різноманітні вибухи і пожежі спостерігали громадяни країни-агресора і вчора. У зв'язку з атакою НПЗ "Лукойла" був змушений припинити роботу в Нижньогородській області. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies