СБУ атакувала дронами одразу три найбільших нафтопереробних заводи в Росії, – джерела

Уночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи в Росії. Йдеться про НПЗ у Рязанській області, у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область), повідомили співрозмовники LB.

Джерела підтвердили, що ці атаки є продовженням низки спецоперацій проти ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки. Атаковані вночі об'єкти входять до п'ятірки найбільших заводів у Росії.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу рф. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", – прокоментувало джерело.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.