Росіяни вдарили по Мирнограду, Сумах та Кривому Розі.

Російська окупаційна армія знищила багатоповерхівки у трьох містах України: у Мирнограді на Донеччині, сумах та Кривому Розі. Внаслідок атак є загиблі та травмовані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Пізно ввечері ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині, частково зруйнований п'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. Ще 6 людей врятовано з-під завалів, з них 1 дитина. 4 осіб поранені.

Фото: ДСНС України Наслідки атаки РФ 13.03.2024

Фото: ДСНС України Наслідки атаки РФ 13.03.2024

Вночі окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Сумах. Знищено близько півтора десятка квартир, гасіння пожежі триває. Підрозділи ДСНС врятували 10 людей, постраждали щонайменше 8 жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей.

Фото: ДСНС України Наслідки атаки РФ 13.03.2024

Тим часом у Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару до 4 людей. Вночі у медичному закладі померла жінка. Загальна кількість загиблих та постраждалих - більше півсотні.

"На місці удару в Кривому Розі працювали близько 170 поліцейських та рятувальників. Розгорнуто пункти обігріву та оперативні штаби поліції. За ніч прийнято 205 звернень громадян. Психологічну допомогу отримали 72 мешканця знищеного будинку", – зазначено у дописі.