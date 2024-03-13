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У Словаччині відбувся мітинг на підтримку України

Тисячі людей висловили незадоволення проросійською політикою уряду на вулицях Братислави.

У Словаччині відбувся мітинг на підтримку України
Протест у Братиславі
Фото: Reuters

У столиці Словаччини Братиславі у вівторок відбулася акція на підтримку України. Тисячі протестувальників вимагали від уряду Роберта Фіцо припинити свою проросійську риторику та допомагати нашій державі боротися з російською агресією.

Як пише Reuters, на сцені під час мітингу розмістили надпис "Росія - держава-терорист", а також прапори Словаччини, України, Євросоюзу та НАТО. Учасники скандували антиурядові гасла та говорили у мікрофон, що дії коаліції "переходять межі дозволеного".

За оцінками організаторів, на вулиці столиці вийшли близько 5 тисяч мітингарів. Місцеві ЗМІ стверджують, що це не перша антиурядова акція за останній час, проте раніше під час таких заходів лунала критика радше щодо корупції та зловживання владою, аніж зовнішньої політики Фіцо. 

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