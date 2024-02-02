У Словаччині відбулися багатотисячні мітинги проти уряду Фіцо

У понад трьох десятках міст Словаччини, зокрема, Братиславі, відбулися акції протесту проти уряду Роберта Фіцо, передає TV Noviny. Напередодні мітинги відбулися вже всьоме.
Люди вийшли на вулиці через суперечливі зміни до кримінального кодексу. Опозиційні політики виступили також проти скорочення дебатів у парламенті, що, на їхню думку, обмежує конституційні права.
"Зараз настав час найбільшого протесту. Коаліція втратила останні стримувальні фактори. Вона виключає дебати, ігнорує конституційні права опозиції, вимикає мікрофони депутатів. Таким чином, замість довгих тижнів зможе проштовхнути пакет підтримки мафії за кілька днів", - заявили партії "Прогресивна Словаччина", "Християнсько-демократичний рух" та "Свобода і солідарність".
Депутати від опозиції й батьки убитого у 2018 році журналіста-розслідувача Яна Куцяка розкритикували уряд Фіцо за запропоновані зміни у кримінальному законодавстві. Вони заявляють, що хочуть захистити свій народ і порядних поліцейських.
За даними організаторів, у Кошице прийшло 10 000 людей, а в Братиславі – рекордні 30 000.
Що відомо про вбивство Яна Куцяка
- 27-річного журналіста-розслідувача Яна Куцяка вбили взимку 2018 року. Начальник поліції Словаччини тоді повідомив, що журналіста і його наречену знайшли мертвими ввечері 25 лютого в їхньому будинку в місті Велка-Мака, за 65 кілометрів на схід від Братислави.
- Правоохоронці зазначали, що вбивство, швидше за все, пов'язане з розслідуванням. Остання стаття Куцяка, опублікована 9 лютого, була присвячена підозрам у податковому шахрайстві, пов'язаному з розкішним житловим комплексом у Братиславі. Цей випадок спровокував громадські протести: громадські активісти торік домагалися відставки міністра внутрішніх справ Словаччини Роберта Калінака у зв'язку з його можливими діловими відносинами з забудовником.
- У межах розслідування злочину було затримано сімох людей, проте згодом їх усіх звільнили через нестачу доказів. Згодом поліція країни повторно затримала італійського підприємця Антоніна Вадалу, який був одним з фігурантів розслідування Яна Куцяка.
- Після масових протестів у країні у відставку пішли сам Фіцо, два його помічники, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури, який формально був куратором журналістів у країні.
- У березні 2019-го висунули обвинувачення в убивстві журналіста бізнесмену Маріану Кочнеру.
- У травні 2023 року суд у Словаччині вдруге виправдав Кочнера.