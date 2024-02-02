У Словаччині відбулися багатотисячні мітинги проти уряду Фіцо

Люди виступають проти змін до кримінального кодексу, а опозиція вимагає не ігнорувати її конституційні права.

Акція протесту у Словаччині проти уряду Роберта Фіцо

У понад трьох десятках міст Словаччини, зокрема, Братиславі, відбулися акції протесту проти уряду Роберта Фіцо, передає TV Noviny. Напередодні мітинги відбулися вже всьоме.

Люди вийшли на вулиці через суперечливі зміни до кримінального кодексу. Опозиційні політики виступили також проти скорочення дебатів у парламенті, що, на їхню думку, обмежує конституційні права.

"Зараз настав час найбільшого протесту. Коаліція втратила останні стримувальні фактори. Вона виключає дебати, ігнорує конституційні права опозиції, вимикає мікрофони депутатів. Таким чином, замість довгих тижнів зможе проштовхнути пакет підтримки мафії за кілька днів", - заявили партії "Прогресивна Словаччина", "Християнсько-демократичний рух" та "Свобода і солідарність".

Депутати від опозиції й батьки убитого у 2018 році журналіста-розслідувача Яна Куцяка розкритикували уряд Фіцо за запропоновані зміни у кримінальному законодавстві. Вони заявляють, що хочуть захистити свій народ і порядних поліцейських.

За даними організаторів, у Кошице прийшло 10 000 людей, а в Братиславі – рекордні 30 000.

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