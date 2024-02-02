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Елізабет Розенберг, яка працювала над питаннями санкцій проти РФ, залишає свою посаду у Мінфіні США

Вона працювала над формуванням економічної відповіді на російське вторгнення.

Елізабет Розенберг, яка працювала над питаннями санкцій проти РФ, залишає свою посаду у Мінфіні США
Елізабет Розенберг
Фото: Eric Lee/Bloomberg

Елізабет Розенберг, яка працювала над формуванням економічної відповіді на російське вторгнення та створювала санкції проти РФ, залишає Мінфін США, – пише Bloomberg.

Співробітниця Міністерства фінансів США Елізабет Розенберг, яка працювала над питаннями санкцій та боротьби з фінансовими злочинами, залишить свою посаду і перейде працювати у приватний сектор. 

На початку правління адміністрації Байдена після попередньої посади у департаменті, Розенберг повернулася до Міністерства фінансів та була в основній групі чиновників, які розробили економічну відповідь на вторгнення Росії в Україну, в тому числі і заморожування активів російських банків банків і обмеження ціни на російську нафту.

Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо назвав її "незамінним радником з першого дня цієї адміністрації".

Розенберг відвідала 25 різних країн, допомагаючи заручитися підтримкою цінового обмеження і переконати союзників у необхідності суворішого застосування санкцій та експортного контролю щодо товарів, які постачаються до Росії. Вона також відвідувала разом з міністром фінансів США Джанет Єллен форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва і брала участь у переговорах робочих груп Штатів та Китаю.

Нинішній заступник помічника міністра з глобальних питань Анна Морріс замінить Розенберг як виконуюча обов'язки. Раніше Морріс працювала співробітником з питань Китаю у Мінфіні.

Які ще санкції проти РФ і її союзників запровадили партнери України

  • Рада ЄС 11 грудня ввела обмежувальні заходи проти шести фізичних осіб і п'яти компаній, причетних до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів для війни в Україні.
  • Британія застосувала санкції проти компанії ОАЕ, якій належить 60 російських танкерів.
  • Також цього місяця Британія і США впровадила санкції проти двох хакерів ФСБ, які розробляли цільові фішингові операції
  • Глава Європейської ради Шарль Мішель попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна про необхідність негайно розібратися з компаніями, які беруть участь у постачанні до Росії товарів подвійного призначення.
  • Сполучені Штати посилять обмеження цін на експорт російської нафти
  • У листопаді США застосували санкції проти компаній і танкерів, які перевозили російську нафту за ціною, що перевищує допустиму стелю.
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