Елізабет Розенберг, яка працювала над питаннями санкцій проти РФ, залишає свою посаду у Мінфіні США

Вона працювала над формуванням економічної відповіді на російське вторгнення.

Елізабет Розенберг, яка працювала над формуванням економічної відповіді на російське вторгнення та створювала санкції проти РФ, залишає Мінфін США, – пише Bloomberg.

Співробітниця Міністерства фінансів США Елізабет Розенберг, яка працювала над питаннями санкцій та боротьби з фінансовими злочинами, залишить свою посаду і перейде працювати у приватний сектор.

На початку правління адміністрації Байдена після попередньої посади у департаменті, Розенберг повернулася до Міністерства фінансів та була в основній групі чиновників, які розробили економічну відповідь на вторгнення Росії в Україну, в тому числі і заморожування активів російських банків банків і обмеження ціни на російську нафту.

Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо назвав її "незамінним радником з першого дня цієї адміністрації".

Розенберг відвідала 25 різних країн, допомагаючи заручитися підтримкою цінового обмеження і переконати союзників у необхідності суворішого застосування санкцій та експортного контролю щодо товарів, які постачаються до Росії. Вона також відвідувала разом з міністром фінансів США Джанет Єллен форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва і брала участь у переговорах робочих груп Штатів та Китаю.

Нинішній заступник помічника міністра з глобальних питань Анна Морріс замінить Розенберг як виконуюча обов'язки. Раніше Морріс працювала співробітником з питань Китаю у Мінфіні.

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