Елізабет Розенберг, яка працювала над питаннями санкцій проти РФ, залишає свою посаду у Мінфіні США

Елізабет Розенберг, яка працювала над формуванням економічної відповіді на російське вторгнення та створювала санкції проти РФ, залишає Мінфін США, – пише Bloomberg.
Співробітниця Міністерства фінансів США Елізабет Розенберг, яка працювала над питаннями санкцій та боротьби з фінансовими злочинами, залишить свою посаду і перейде працювати у приватний сектор.
На початку правління адміністрації Байдена після попередньої посади у департаменті, Розенберг повернулася до Міністерства фінансів та була в основній групі чиновників, які розробили економічну відповідь на вторгнення Росії в Україну, в тому числі і заморожування активів російських банків банків і обмеження ціни на російську нафту.
Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо назвав її "незамінним радником з першого дня цієї адміністрації".
Розенберг відвідала 25 різних країн, допомагаючи заручитися підтримкою цінового обмеження і переконати союзників у необхідності суворішого застосування санкцій та експортного контролю щодо товарів, які постачаються до Росії. Вона також відвідувала разом з міністром фінансів США Джанет Єллен форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва і брала участь у переговорах робочих груп Штатів та Китаю.
Нинішній заступник помічника міністра з глобальних питань Анна Морріс замінить Розенберг як виконуюча обов'язки. Раніше Морріс працювала співробітником з питань Китаю у Мінфіні.
Які ще санкції проти РФ і її союзників запровадили партнери України
- Рада ЄС 11 грудня ввела обмежувальні заходи проти шести фізичних осіб і п'яти компаній, причетних до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів для війни в Україні.
- Британія застосувала санкції проти компанії ОАЕ, якій належить 60 російських танкерів.
- Також цього місяця Британія і США впровадила санкції проти двох хакерів ФСБ, які розробляли цільові фішингові операції
- Глава Європейської ради Шарль Мішель попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна про необхідність негайно розібратися з компаніями, які беруть участь у постачанні до Росії товарів подвійного призначення.
- Сполучені Штати посилять обмеження цін на експорт російської нафти.
- У листопаді США застосували санкції проти компаній і танкерів, які перевозили російську нафту за ціною, що перевищує допустиму стелю.