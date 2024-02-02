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Ізраїль звільнив 114 палестинців, заарештованих під час наземної операції у Смугі Гази, − ЗМІ

Частина звільнених заявила про тортури, але ця інформація не перевірена.

Ізраїль звільнив 114 палестинців, заарештованих під час наземної операції у Смугі Гази, − ЗМІ
Кконтрольно-пропуский пункт Керем-Шалом на півдні Смуги Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська армія звільнила 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції ЦАХАЛу.

Про це пише китайська урядова агенція новин Xinhua з посиланням на джерело служби безпеки Палестини в прикордонній службі.

В’язнів передали палестинській стороні на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом на півдні Смуги Гази.

Відомо, що частину звільнених палестинців госпіталізували до лікарні Наджар у місті Рафах через погіршення стану здоров'я.

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Організація Euro-Med Human Rights Monitor повідомила, що під час наземної операції в анклаві Ізраїль заарештував сотні палестинців і переправив їх у невідомі місця. 

Xinhua зустрілася з деякими зі звільнених осіб у лікарні. Вони заявили, що під час затримання “їх били, принижували та катували”, однак ці факти не перевірені.

  • Очільник зовнішньої розвідки Ізраїлю Девід Барнеа представив новий план потенійної угоди з ХАМАСом про звільнення заручників у Смузі Гази. Пропонується призупинення вогню на 35 днів і звільнення 35 заручників – по одному щодня. Загалом в анклаві ще перебуває 136 ізраїльських полонених.
  • Водночас кількість палестинських ув’язнених в ізраїльських в’язницях, які мають бути звільнені, ще не визначена. Ізраїль готовий відпустити велику кількість “легких злочинців”, щоб залишити тих хто відбуває покарання за важчі злочини. Зі свого боку ХАМАС наполягає на звільненні “якісних” в’язнів.
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