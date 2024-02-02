Колишнього хакера ЦРУ засудили до 40 років за витік секретних інструментів на Wikileaks

Він злив програму "Vault 7", яка дозволяє офіцерам розвідки зламувати смартфони та використовувати їх як пристрої для прослуховування.

Колишнього офіцера ЦРУ Джошуа Шульте засудили до 40 років ув'язнення за витік секретних хакерських інструментів на інформаційну платформу Wikileaks. Він перебуває за ґратами з 2018 року.

Про це пише BBC з посиланням на міністерство юстиції США.

Прокуратура звинуватила його у витоку інструментів ЦРУ "Vault 7", які дозволяють офіцерам розвідки зламувати смартфони та використовувати їх як пристрої для прослуховування. Прокурори заявляють, що цей витік є одним із “найнахабніших” в історії США.

У 2017 році 35-річний Шульте надав Wikileaks близько 8761 документа, що стало найбільшим витоком даних в історії ЦРУ.

Ексофіцер заперечував вину, але його засудили за трьома різними обвинуваченнями на окремих федеральних процесах у Нью-Йорку у 2020, 2022 і 2023 роках.

Вчора він отримав вирок за шпигунство, злом комп'ютерів, неповагу до суду та неправдиві заяви ФБР, а також зберігання зображень жорстокого поводження з дітьми.

Шульте працював розробником програмного забезпечення в Центрі кіберрозвідки, який займається кібершпигунством проти терористичних організацій та іноземних урядів. У 2016 році він передав викрадену інформацію Wikileaks, а потім збрехав агентам ФБР про свою роль у витоку.

Прокуратура зазначає, що мотивом злочинів Шульте був гнів через суперечку на роботі. Він затримував виконання своїх проєктів, один настільки відставав від графіка, що він отримав прізвисько “Дрейфуючий дедлайн”.

Під час обшуку в квартирі Шульте правоохоронці виявили “десятки тисяч зображень матеріалів, які демонструють сексуальне насильство над дітьми”. Після арешту він таємно проніс телефон у в'язницю і намагався наліслати репортеру інформацію про кібергрупи ЦРУ. Також чоловік писав написав твіти про кіберінструменти ЦРУ під назвою “Джейсон Борн”, вигаданого співробітника розвідки.