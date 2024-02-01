Не КНДР єдиною: Тайвань надав високоточне обладнання для російських виробників зброї, – Washington Post

Окрім поставок високоточного обладнання для російських виробників зброї, Тайвань, який вважається союзником США, намагався забезпечити таємні зусилля Кремля з масового виробництва ударних безпілотників.

Про це ідеться у розслідуванні видання The Washington Post.

Попри масштабні міжнародні санкції Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, союзника США, щоби застосовувати його у військовій індустрії, зокрема, для виробництва бойових БПЛА.

Ці поставки свідчать про те, що, незважаючи на режим глобальних обмежень, який є одним з найбільших в історії, російська оборонна промисловість залишається потужною частково завдяки лазівкам у законодавстві та слабкому правозастосуванню. Критично важливі товари продовжують надходити в Росію безпосередньо, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях, включно з, у даному випадку, товарами, виробленими на самоврядному острові, який є союзником Сполучених Штатів.

Згідно з торговими документами і російськими податковими документами, із січня 2023 року компанія I Machine Technology імпортувала верстатів з ЧПК з Тайваню більш ніж на 20 мільйонів доларів.

Верстати з комп'ютерним керуванням використовують для складного і точного виробництва, яке має вирішальне значення в багатьох галузях промисловості, включно з виробництвом зброї.

Видання зазначає, що керівництво російської компанії намагалося, зокрема, спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів у РФ.

На верстати тайванського виробництва припав практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців 2023 року, а продажі компанії в цей період у переважній більшості були спрямовані на російську оборонну промисловість. Відомо, що верстати поставлялися і для масового виробництва ударних безпілотників.

Верстати були відправлені 63 окремими партіями, згідно з даними про російську торгівлю і записами про експорт, наданими Центром передових досліджень у галузі оборони, вашингтонською некомерційною організацією. Перші партії на суму 4,47 мільйона доларів були відправлені безпосередньо російській фірмі від тайванської торгової компанії I Machine Tools з аналогічною назвою.

До кінця травня прямі поставки верстатів з ЧПК в Росію припинилися. Обладнання, що залишилося, на суму 17,8 мільйонів доларів США було поставлено іншим шляхом. Хоча російська компанія імпортувала ці партії з Туреччини або Китаю, торгові документи свідчать, що верстати були вироблені кількома іншими тайванськими компаніями.

В телефонному інтерв'ю глава російської компанії визнав, що протягом багатьох років імпортував верстати з ЧПК з I Machine Tools, але він заперечує, що робив це після введення обмежень у січні минулого року. За його словами, поставки після цього були пов'язані із запасними частинами і не порушували експортний контроль.

З січня по липень минулого року I Machine Technology отримала понад 80 мільйонів доларів за незазначені товари та послуги, надані більш ніж 40 виробникам зброї та російським військовим підрядникам, згідно з податковими документами. Деякі з цих компаній перебувають під санкціями Міністерства фінансів США за сприяння військовим діям Кремля.

Частково "таємні" поставки до РФ зброї та її складових, відбувається через наявність так званих "лазівок", а також недотримання санкцій. Та попри все, критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які є непідсанкційними.