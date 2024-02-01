Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
ГоловнаСвіт

Не КНДР єдиною: Тайвань надав високоточне обладнання для російських виробників зброї, – Washington Post

Тайвань також намагався забезпечити таємні зусилля Кремля з масового виробництва ударних безпілотників.

Не КНДР єдиною: Тайвань надав високоточне обладнання для російських виробників зброї, – Washington Post
Ілюстративне фото
Фото: цензор

Окрім поставок високоточного обладнання для російських виробників зброї, Тайвань, який вважається союзником США, намагався забезпечити таємні зусилля Кремля з масового виробництва ударних безпілотників.

Про це ідеться у розслідуванні видання The Washington Post.

Попри масштабні міжнародні санкції Росія отримувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, союзника США, щоби застосовувати його у військовій індустрії, зокрема, для виробництва бойових БПЛА. 

Ці поставки свідчать про те, що, незважаючи на режим глобальних обмежень, який є одним з найбільших в історії, російська оборонна промисловість залишається потужною частково завдяки лазівкам у законодавстві та слабкому правозастосуванню. Критично важливі товари продовжують надходити в Росію безпосередньо, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях, включно з, у даному випадку, товарами, виробленими на самоврядному острові, який є союзником Сполучених Штатів.

Згідно з торговими документами і російськими податковими документами, із січня 2023 року компанія I Machine Technology імпортувала верстатів з ЧПК з Тайваню більш ніж на 20 мільйонів доларів. 

Верстати з комп'ютерним керуванням використовують для складного і точного виробництва, яке має вирішальне значення в багатьох галузях промисловості, включно з виробництвом зброї.

Видання зазначає, що керівництво російської компанії намагалося, зокрема, спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів у РФ.

На верстати тайванського виробництва припав практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців 2023 року, а продажі компанії в цей період у переважній більшості були спрямовані на російську оборонну промисловість. Відомо, що верстати поставлялися і для масового виробництва ударних безпілотників.

Верстати були відправлені 63 окремими партіями, згідно з даними про російську торгівлю і записами про експорт, наданими Центром передових досліджень у галузі оборони, вашингтонською некомерційною організацією. Перші партії на суму 4,47 мільйона доларів були відправлені безпосередньо російській фірмі від тайванської торгової компанії I Machine Tools з аналогічною назвою.

До кінця травня прямі поставки верстатів з ЧПК в Росію припинилися. Обладнання, що залишилося, на суму 17,8 мільйонів доларів США було поставлено іншим шляхом. Хоча російська компанія імпортувала ці партії з Туреччини або Китаю, торгові документи свідчать, що верстати були вироблені кількома іншими тайванськими компаніями.

В телефонному інтерв'ю глава російської компанії визнав, що протягом багатьох років імпортував верстати з ЧПК з I Machine Tools, але він заперечує, що робив це після введення обмежень у січні минулого року. За його словами, поставки після цього були пов'язані із запасними частинами і не порушували експортний контроль.

З січня по липень минулого року I Machine Technology отримала понад 80 мільйонів доларів за незазначені товари та послуги, надані більш ніж 40 виробникам зброї та російським військовим підрядникам, згідно з податковими документами. Деякі з цих компаній перебувають під санкціями Міністерства фінансів США за сприяння військовим діям Кремля.

Частково "таємні" поставки до РФ зброї та її складових, відбувається через наявність так званих "лазівок", а також недотримання санкцій. Та попри все, критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які є непідсанкційними. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies