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Кім Чен Ин закликав підвищити бойову готовність ВМС та готуватися до війни

Зміцнення ВМС Північної Кореї є пріоритетним завданням.

Кім Чен Ин закликав підвищити бойову готовність ВМС та готуватися до війни
Фото: Yonhap

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морський флот країни для активізації підготовки до війни та захисту морського суверенітету під час візиту на суднобудівний завод Нампхо на західному узбережжі країни, пише Yonhap.

За даними KCNA (Центральне телеграфне агентство Кореї), Кім був проінформований про поточну підготовку до будівництва військових кораблів і наказав офіційним особам "беззастережно" продовжити п’ятирічний план військового розвитку.

Під час зустрічі Кім Чен Ин пообіцяв розробити високотехнологічну зброю, включно з атомним підводним човном, а також гіперзвуковою боєголовкою, супутником-розвідником і твердопаливними міжконтинентальними балістичними ракетами.

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