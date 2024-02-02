Північна Корея вчетверте за два тижні запустила крилаті ракети

Перед цим Кім Чен Ин закликав активізувати “підготовку до війни”.

Північна Корея вчетверте майже за два тижні запустила крилаті ракети − лише через кілька годин після того, як лідер країни Кім Чен Ин закликав активізувати “підготовку до війни” під час візиту на суднобудівний завод, пише Bloomberg.

Кілька крилатих ракет випустили біля вод вздовж західного узбережжя КНДР у п'ятницю перед обідом, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Кім оглянув військові кораблі, які будуються на корабельні Nampho на західному узбережжі країни. Наприкінці січня він був присутній під час випробування нової крилатої ракети, призначеної для запуску з підводного човна, а також оглянув атомний підводний човен, який будує Пхеньян.

“Ймовірно, Кім використовує випробування, щоб показати США, Японії та Південній Кореї, що він може завдати удару різноманітними методами”, − зазначає видання.

Хоча резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї випробувати балістичні ракети, щодо крилатих ракет такої заборони немає. Балістичні ракети летять по дугоподібній траєкторії на надзвуковій швидкості та залишаються без двигуна при зниженні. Крилаті ракети рухаються з зазвичай дозвуковою швидкістю і можуть літати на малих висотах. Вони маневрові, тому їх важче виявити та перехопити.