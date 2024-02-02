Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Є угода: всі 27 членів ЄС погодилися виділити 50 млрд євро Україні
Є угода: всі 27 членів ЄС погодилися виділити 50 млрд євро Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни стали частіше застосовувати балістичні ракети, - Повітряні сили

Це - "Іскандер-М", аеробалістична ракета "Кинджал" та "Х-22".

Росіяни стали частіше застосовувати балістичні ракети, - Повітряні сили
Юрій Ігнат
Фото: ТСН

Російські окупанти стали частіше застосовувати ракети, які летять по балістичній траєкторії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Це «Іскандер-М», аеробалістична ракета «Кинджал», «Х-22» - крилата ракета, яка атакує по балістичній траєкторії уже при заході на ціль, зенітні керовані ракети С-300", - сказав Ігнат.

Він додав, що ворог розуміє, що ми маємо певні спроможності щодо збиття "шахедів" та крилатих ракет, тому вдається до застосування балістики, яку можуть збивати лише спеціальні засоби, а їх у нас не так багато.

Раніше у Повітряних силах заявили, що в Україні немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет Х-22.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies