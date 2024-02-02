Росіяни стали частіше застосовувати балістичні ракети, - Повітряні сили

Російські окупанти стали частіше застосовувати ракети, які летять по балістичній траєкторії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Це «Іскандер-М», аеробалістична ракета «Кинджал», «Х-22» - крилата ракета, яка атакує по балістичній траєкторії уже при заході на ціль, зенітні керовані ракети С-300", - сказав Ігнат.

Він додав, що ворог розуміє, що ми маємо певні спроможності щодо збиття "шахедів" та крилатих ракет, тому вдається до застосування балістики, яку можуть збивати лише спеціальні засоби, а їх у нас не так багато.

Раніше у Повітряних силах заявили, що в Україні немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет Х-22.