Головне за четвер, 1 лютого: 20 відбитих штурмів під Авдіївкою, знищення "Івановца", 50 млрд євро від Євросоюзу

Бої під Авдіївкою, 58 бойових зіткнень, ворожі обстріли, стаття Залужного для CNN. Яким запам’ятається 708-й день повномасштабної війни.

Усі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро, повідомив президент Євроради Шарль Мішель.

Про це він сказав у X після офіційного початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Відкриттю зустрічі передували обговорення з окремими лідерами, зокрема угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України.

"ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", – додав президент Євроради.

Угорщина вимагала, щоб лідери ЄС щороку голосували за продовження допомоги, а не схвалили один раз на всі чотири роки. Єврокомісія натомість запропонувала не голосування, а щорічні дебати.

Про який текст домовилися лідери Євросоюзу – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 58 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних ударів, одного з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 66 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районі Авдіївки та ще 5 - біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 лютого – в нашій новині.

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановєц» чорноморського флоту РФ.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «івановєц» дав крен на корму і затонув.

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Російська армія атакувала з безпілотника бригаду "швидкої” в Бериславському районі Херсонської області.

"Ворог вдарив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику. Автівка зазнала пошкоджень. На щастя, лікарі не постраждали", – повідомили у Херсонській ОВА.

Пізніше в Херсонській ОВА повідомили, що окупанти атакували дронами Берислав. Унаслідок скидання вибухівки з БПЛА 48-річна жінка дістала вибухову травму та втратила палець на руці. Постраждалу госпіталізували.

Також очільник Херсонської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу загинули двоє французьких волонтерів, ще троє отримали поранення.

"Через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери. армія рф вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації", – зазначив Прокудін.

Попередньо встановлено, що загиблі були громадянами Франції. Троє поранених, серед яких і жінка, також іноземці. Четвертий чоловік, який отримав травми – 41-річний одесит. Всі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їх транспортні засоби.

За вказаним фактом поліція Херсонщини розпочала провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй статті для CNN висловив своє бачення щодо важливих змін до підходів ведення війни і окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії.

Якими б видатними досягненнями не були, наприклад, авіація, ракетні технології та засоби космічного базування, концепція перемоги залишається незмінною: знищити ворога та захопити чи звільнити територію. І все ж кожна війна унікальна, – ідеться у статті.

"І, на мій погляд, немає більшого випробування, яке стоїть перед військовим командиром, ніж своєчасно зрозуміти, як кожна війна має різні форми. По-перше, технічним прогресом, який визначає розвиток озброєнь і техніки. І, по-друге, політичними умовами в країні та за кордоном, а також економічним середовищем", – зазначає Залужний.

Наразі добре відомо, що центральним рушієм цієї війни є розробка систем безпілотної зброї. Вони поширюються неймовірною швидкістю, і сфера їх застосування стає все ширшою.

Докладніше – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!