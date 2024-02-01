Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй статті для CNN висловив своє бачення щодо важливих змін до підходів ведення війни і окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії.

Про це ідеться у статті генерала Залужного для CNN.

Якими б видатними досягненнями не були, наприклад, авіація, ракетні технології та засоби космічного базування, концепція перемоги залишається незмінною: знищити ворога та захопити чи звільнити територію. І все ж кожна війна унікальна, – ідеться у статті.

"І, на мій погляд, немає більшого випробування, яке стоїть перед військовим командиром, ніж своєчасно зрозуміти, як кожна війна має різні форми. По-перше, технічним прогресом, який визначає розвиток озброєнь і техніки. І, по-друге, політичними умовами в країні та за кордоном, а також економічним середовищем", – зазначає Залужний.

Наразі добре відомо, що центральним рушієм цієї війни є розробка систем безпілотної зброї. Вони поширюються неймовірною швидкістю, і сфера їх застосування стає все ширшою.

Важливо те, що саме безпілотники, разом з іншими видами передової зброї є найкращим способом для України уникнути втягнення в позиційну війну, де українські воїни не мають переваги. Але хоча володіння такими технологіями є ключовим, це не єдиний фактор, що впливає на поточну стратегію.

Україна повинна боротися зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників, борючись із їх власною політичною напругою. Запаси українських партнерів ракет, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для артилерії вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальну нестачу порохових зарядів.

Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвернули увагу міжнародної спільноти, може спробувати спровокувати подальші конфлікти деінде.

"Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгорнути свій військово-промисловий комплекс у погоні за війною на виснаження проти нас.

Ми повинні визнати суттєву перевагу ворога в мобілізації людських ресурсів і порівняти це з нездатністю державних інституцій в Україні покращити чисельність наших збройних сил без застосування непопулярних заходів", – пише Головнокомандувач.

Найпріоритетнішим є оволодіння арсеналом сучасних і високоефективних безпілотних засобів та інших технологій.

Вже зараз такі засоби дозволяють командирам стежити за ситуацією на полі бою в режимі реального часу, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов. Вони надають розвідувальні дані в режимі реального часу, дозволяючи коригувати вогонь цілодобово, без пауз, що дає нам можливість наносити високоточні удари по ворожих цілях на передовій позиції та в глибині.

Це означає не що інше, як повну перепланування операцій на полі бою – і відмову від застарілого стереотипного мислення.

На даний момент пріоритетом залишається покращення ситуації на полі бою. І тут технологія може похвалитися безсумнівною перевагою над традицією.

Подальші переваги стануть очевидними з часом, хоча, звичайно, ворог весь час шукатиме способи захиститися від таких операцій і перехопити або повернути ініціативу.

Отже, системи захисту також потребують постійного вдосконалення, як і заходи протидії, спрямовані на використання ворогом нових технологій. Виклик для наших збройних сил не можна недооцінювати.

Це створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння. Враховуючи все на даний момент, створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців.

"Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках: