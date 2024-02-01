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Авдіївський коксохім під контролем Сил оборони, – ЗСУ

Спроби російських військових вклинитись між коксохімічним заводом в Авдіївці та селищем Степове зазнали невдач.

Авдіївський коксохім під контролем Сил оборони, – ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) наразі перебуває під контролем ЗСУ, лінія зіткнення в районі міста фактично не рухається. Всі спроби російських військових вклинитись між коксохімічним заводом в Авдіївці та селищем Степове зазнали невдач.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін, повідомляє Суспільне.

"Всі російські диверсійно-розвідувальні групи залишаються біля паркану заводу. Лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Російські військові продовжують атакувати Авдіївку в тому числі з півночі, там доволі інтенсивність артилерійських обстрілів, не припиняються атаки піхотою, які відбивають українські військові", — зазначив Лазуткін.

Спроби армії РФ вклинитись між косохімом в Авдіївці та селищем Степове зазнали невдач. Завод контролюють українські військові, які там перебувають і не дають прорватися росіянам.

  • Головною метою російських військ залишається захоплення Авдіївки на Донеччині, на цьому відрізку фронту вони ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу.
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