Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
В Україні скоротять виплати ВПО. Верещук пояснила, що це - вимога міжнародних партнерів
В Україні скоротять виплати ВПО. Верещук пояснила, що це - вимога міжнародних партнерів
В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень
В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоВійна

Головною метою російських військ залишається захоплення Авдіївки, — розвідка

Росіяни не зможуть захопити Авдіївку за кілька тижнів.

Головною метою російських військ залишається захоплення Авдіївки, — розвідка
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Пропри те, що армія РФ продовжує активно наступати на деяких ділянках фронту та заяви РФ про захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе поблизу Бахмута, розвідка Британії вказала, що "вони є стратегічно несуттєвими".

Про це повідомляють у Міноборони Великобританії з посиланням на звіт розвідки.

У розвідці зазначили, що довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Це – продовження незначного просування Росії, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні.

Головною метою російських військ залишається захоплення Авдіївки на Донеччині, на цьому відрізку фронту вони ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу.

Повідомляється, що російські війська намагаються обійти українські оборонні споруди, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони застосовують із жовтня 2023 року, йдеться у звіті.

Однак, як зазначили у розвідці, українські контратаки стримують Росію від подальшого просування вглиб міста. Російська армія зазнала значних втрат у живій силі та бронетехніці, які часто спричинені боєприпасами безпілотних літальних апаратів, які не мають екіпажу.

Аналітики вважають, оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, Авдіївка, ймовірно, залишиться під контролем України протягом наступних тижнів.

За інформацією командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, на Таврійському напрямку окупанти вже другу добу збільшують кількість штурмових дій. Ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies