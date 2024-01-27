Головною метою російських військ залишається захоплення Авдіївки, — розвідка

Росіяни не зможуть захопити Авдіївку за кілька тижнів.

Пропри те, що армія РФ продовжує активно наступати на деяких ділянках фронту та заяви РФ про захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе поблизу Бахмута, розвідка Британії вказала, що "вони є стратегічно несуттєвими".

Про це повідомляють у Міноборони Великобританії з посиланням на звіт розвідки.

У розвідці зазначили, що довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Це – продовження незначного просування Росії, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні.

Головною метою російських військ залишається захоплення Авдіївки на Донеччині, на цьому відрізку фронту вони ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу.

Повідомляється, що російські війська намагаються обійти українські оборонні споруди, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони застосовують із жовтня 2023 року, йдеться у звіті.

Однак, як зазначили у розвідці, українські контратаки стримують Росію від подальшого просування вглиб міста. Російська армія зазнала значних втрат у живій силі та бронетехніці, які часто спричинені боєприпасами безпілотних літальних апаратів, які не мають екіпажу.

Аналітики вважають, оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, Авдіївка, ймовірно, залишиться під контролем України протягом наступних тижнів.

За інформацією командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, на Таврійському напрямку окупанти вже другу добу збільшують кількість штурмових дій. Ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно.