У ГУР назвали фейком інформацію NGL.media про те, що Арестович виїхав з України на підставі листа розвідки (оновлено)

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України 4 вересня минулого року у Польщу через пункт пропуску Краківець-Корчова. За даними NGL.media, він зробив це завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Однак у ГУР це заперечують.

Раніше Олексій Арестович неодноразово виїджав за кордон, однак повертався в Україну. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав через Краківець і повернувся в країну лише наприкінці червня, провівши за межами країни майже півтора місяці.

Загалом з моменту вторгнення росіян у лютому 2022 року, окрім двох згаданих випадків, Арестович виїзджав за кордон ще сім разів на інших підставах – наприклад, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник Офісу президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше дев’яти днів.

Державна прикордонна служба відмовилась надати NGL.media офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича, мотивуючи це тим, що “інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя”.

Уже після виїзду з України, у листопаді минулого року Арестович заявив, що у нього конфлікт з Офісом президента і що на нього чинять політичний тиск.

“Я маю низку міжнародних форумів, на яких я ключовий спікер. Тобто маю формальний привід перебувати за кордоном. Але, як ви розумієте, коли секретар РНБО і депутати від правлячої партії звинувачують тебе у тому, що ти російський шпигун, і обіцяють посадити, це жодною мірою не сприяє поверненню”, – сказав він восени в інтерв’ю російській “Медузі”.

З одного із останніх його інтерв’ю, опублікованому 24 січня, зрозуміло, що наразі Олексій Арестович живе у Нью-Йорку. Уникаючи деталей, він заявив, що виїхав з України законно.

“У мене зараз в Європі ще два проекти. Коли їх закрию, тоді поїду в Україну. Я дуже хочу додому”, – сказав він, відповідаючи на питання про повернення.

У ГУР відреагували на матеріал NGL.media, назвавши його фейком.

“Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 17 січня 2023 року Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента через висловлювання, що російська ракета потрапила у будинок в Дніпрі через українську ППО. Пізніше він відмовився від цього твердження, заявивши, що був дуже втомлений, коли це сказав.