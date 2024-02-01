Рішення про відставку Залужного немає, але ​дискусії можуть бути будь-які, – Подоляк

Дискусії в Офісі президента щодо кадрових перестановок можуть бути будь-які, однак рішення щодо відставки головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного наразі немає.

Таку заяву в ефірі "Радіо Свобода" зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

На пряме запитання, чи відомо йому про те, що відставку Залужного готують або рішення вже ухвалене, але ще немає указу, він відповів так: "Дискусії будь-які безумовно постійно потрібні для того, щоб проводити аналіз ситуації, в якій ми перебуваємо – що потрібно зробити, щоб ця ситуація виглядала інакше, що треба, щоб ми отримали додаткові ресурси. Дискусії можуть бути будь-які, але на сьогоднішній день рішення немає".

Подоляк додав, що президент Володимир Зеленський "може ухвалювати будь-які рішення, що стосуються його компетенції" – зокрема щодо кадрових змін вищого військового командування. Але нині факту відставки головнокомандувача ЗСУ немає.

"Раціональні підходи у президента. Він хоче отримати результативні дії, розуміння того, що буде у нас відбуватися в 2024 році, які для цього треба нам ресурси і щоб це було очевидно для партнерів, які нам дають ці ресурси…Президент буде виходити саме з цих міркувань", – заявив Подоляк.

За його словами, в Офісі президента готові коментувати кадрові перестановки за фактом, що вони відбулися.

На запитання, чи вважає він комунікацію з боку влади у цьому питанні достатньо доброю, Подоляк відповів: "Можливо, треба краще комунікувати, це очевидно… Ідеальних систем комунікації не існує, ми пробуємо це будувати, не завжди це виходить так, як це потрібно".