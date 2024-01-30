Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
ГоловнаСуспільствоПодії

Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного

Керівник ОПУ заявив, що всі коментарі дав міністр оборони.

Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Керівник ОПУ Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відмовився коментувати інформацію про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яка з'явилася 29 січня.

Як сказав Єрмак на зустрічі з журналістами 30 січня, на момент появи даних про можливе звільнення він був в Ужгороді (на зустрічі з керівником МЗС Угорщини - Ред.).

"Я був в Ужгороді вчора, можу говорити лише про зустріч з главою МЗС Угорщини", - повідомив керівник ОПУ.

Єрмак додав, що "по вчорашній ситуації всі коментарі були дані міністром оборони і всіма тими, хто був дотичний".

  • Напередодні з'явилася інформація, що Володимир Зеленський начебто вирішив звільнити Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
  • Міноборони опублікувало у соцмережах повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Однак не уточнило, про кого саме йшлося.
  • За даними джерел УП, в Офісі Президента відставку Залужного розглядають, але указу не було, а "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies