Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відмовився коментувати інформацію про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яка з'явилася 29 січня.

Як сказав Єрмак на зустрічі з журналістами 30 січня, на момент появи даних про можливе звільнення він був в Ужгороді (на зустрічі з керівником МЗС Угорщини - Ред.).

"Я був в Ужгороді вчора, можу говорити лише про зустріч з главою МЗС Угорщини", - повідомив керівник ОПУ.

Єрмак додав, що "по вчорашній ситуації всі коментарі були дані міністром оборони і всіма тими, хто був дотичний".