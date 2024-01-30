Російські окупаційні війська атакували село Токарівка, а в обід - два населені пункти Бериславського району.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У Бериславському районі під обстріли потрапили житлові будинки і приміщення “Пункту незламності”. Жителі неушкоджені.

Фото: Хесонська ОВА Наслідки російських обстрілів Херсонщини

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Згодом ворог завдав артилерійського удару по Токарівці.

Постраждала жителька. У неї вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини і ноги. Жінку забрали до лікарні.