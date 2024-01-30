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​Росіяни обстріляли Херсонщину, є потерпіла

Окупанти залучили артилерію та авіацію.

​Росіяни обстріляли Херсонщину, є потерпіла
Наслідки обстрілів Бериславського району Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська атакували село Токарівка, а в обід - два населені пункти Бериславського району. 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У Бериславському районі під обстріли потрапили житлові будинки і приміщення “Пункту незламності”. Жителі неушкоджені.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини
Фото: Хесонська ОВА
Наслідки російських обстрілів Херсонщини

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Згодом ворог завдав артилерійського удару по Токарівці.

Постраждала жителька. У неї вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини і ноги. Жінку забрали до лікарні. 

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