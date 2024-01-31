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Зеленський пропонував Сирському стати головкомом, але він відмовився. Ідею звільнення Залужного відкинув через реакцію, – Times

Британська газета поспілкувалася з високопоставленими українськими офіцерами, які на умовах анонімності прокоментували ситуацію зі "звільненням" Залужного. 

Зеленський пропонував Сирському стати головкомом, але він відмовився. Ідею звільнення Залужного відкинув через реакцію, – Times
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський справді збирався відправити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відставку, але вирішив відмовитися від цього після "негативної реакції", пише британська газета Times.

Видання цитує високопоставлених українських офіцерів, які кажуть, що генерала Залужного в понеділок викликали на зустріч до Зеленського, наводить уривки з матеріалу Sky News. Три джерела газети повідомили, що Залужний відмовився піти в відставку, тож Зеленський заявив, що підпише указ про його звільнення. 

Але він цього не зробив – через реакцію військових командирів та серед ключових союзників. 

"Зеленський повинен розуміти, що військові довіряють Залужному, і якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, то йому теж потрібно навчитися довіряти Залужному", – сказав на умовах анонімності журналістам довірений представник генерала. 

Газета також пише, що двоє людей, яким президент пропонував посісти місце головкома, відмовилися. Це командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Зауважимо, Буданов у понеділок у спілкуванні з LB.ua заперечив намір стати головкомом

Після поширення даних про підготовку звільнення Залужного міжнародні партнери, включно з Великою Британією та США, висловили стурбованість. Журналісти стверджують, що після цього і через позицію військового командування Зеленський вирішив поки що відмовитися від звільнення Валерія Залужного.

  • 29 січня одночасно в декількох українських медіа з'явилися дані про підготовку звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення Залужного "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським". Однак речник президента Сергій Никифоров у спілкуванні з журналістами УП повідомив, що президент Залужного не звільняв. 
  • ZN.UA писало, що Зеленський і Залужний дійсно мали зустріч у понеділок, на якій головкому "запропонували" піти у відставку і натомість отримати невизначену посаду радника чи помічника. Джерела видання повідомили, що у відповідь на цю пропозицію Залужний сказав, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Але, за їхніми словами, рапорт він не писав і не збирається.
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