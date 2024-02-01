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Лікар ВЛК вимагав у військового 5 тисяч доларів за визнання непридатним до служби, – Офіс Генпрокурора

Лікаря затримали. До суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Лікар ВЛК вимагав у військового 5 тисяч доларів за визнання непридатним до служби, – Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

Лікарю військово-лікарської комісії одного із Військово-медичних клінічних центрів Міноборони повідомлено про підозру в одержанні хабаря. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.  

За даними слідства, у січні 2024 року підозрюваний вимагав 5 000 доларів у військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку.

Правоохоронці затримали лікаря в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі стороною обвинувачення до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нещодавно СБУ заявила про ліквідацію ще 4 схем для ухилянтів. Однією з них скористався клірик УПЦ (МП). У різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. Вартість “послуг” оцінювали до 12 тисяч доларів, залежно від терміновості. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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