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Нацгвардія в січні знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

Серед пошкоджених бойових машин – близько десяти танків Т-90 "Прорив".

Нацгвардія в січні знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків
Російські танки
Фото: скрін відео

Бійці Національної гвардії в січні знищили й вивели з ладу 112 російських танків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 російських танків загальною вартістю понад $300 млн", – написав він у Telegram.

За його словами, серед пошкоджених і знищених бойових машин – близько десяти танків Т-90 "Прорив".

Клименко також опублікував відео одного з епізодів роботи аеророзвідників Нацгвардії.

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