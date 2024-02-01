Нацгвардія в січні знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

Бійці Національної гвардії в січні знищили й вивели з ладу 112 російських танків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"За перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 російських танків загальною вартістю понад $300 млн", – написав він у Telegram.

За його словами, серед пошкоджених і знищених бойових машин – близько десяти танків Т-90 "Прорив".

Клименко також опублікував відео одного з епізодів роботи аеророзвідників Нацгвардії.