У СБУ прокоментували звільнення голови департаменту: оптимізація – для достатнього рівня безпеки ЗМІ

Пресслужба СБУ прокоментувала звільнення керівника Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка.

Там сказали, що Служба в умовах повномасштабної війни "постійно змінюється, оптимізуючись як ефективний та бойовий контррозвідувальний орган, що здатний захищати державу від усього спектру можливих викликів". СБУ усвідомлює, що "захищає демократичну Україну, в якій зміцнення національної державності є одним із ключових пріоритетів, реалізація якого має забезпечувати у тому числі безперешкодну роботу ЗМІ та гарантувати їм достатній рівень безпеки".

"Саме з цією метою буде посилений ДЗНД та оптимізовані підходи до його роботи", – йдеться у повідомленні.

Кандидатуру нового очільника департаменту обіцяють подати на розгляд найближчим часом.