У СБУ прокоментували звільнення голови департаменту: оптимізація – для достатнього рівня безпеки ЗМІ

Пресслужба СБУ прокоментувала звільнення керівника Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка.
Там сказали, що Служба в умовах повномасштабної війни "постійно змінюється, оптимізуючись як ефективний та бойовий контррозвідувальний орган, що здатний захищати державу від усього спектру можливих викликів". СБУ усвідомлює, що "захищає демократичну Україну, в якій зміцнення національної державності є одним із ключових пріоритетів, реалізація якого має забезпечувати у тому числі безперешкодну роботу ЗМІ та гарантувати їм достатній рівень безпеки".
"Саме з цією метою буде посилений ДЗНД та оптимізовані підходи до його роботи", – йдеться у повідомленні.
Кандидатуру нового очільника департаменту обіцяють подати на розгляд найближчим часом.
- Учора президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Семенченка. Роман Семенченко в 2019 був призначений Зеленським Уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ. "Слідство інфо" ще в 2019 році писало, що Семенченко має дві квартири (зокрема на 500 квадратних метрів), дев'ять ділянок землі, три позашляховики.
- У жовтні 2022 Семенченко очолив Департамент в СБУ.
- Точна причина звільнення Семенченка невідома, теза про "безперешкодну роботу ЗМІ" є єдиною деталлю, озвученою поки публічно. Нещодавно відбулося одразу декілька скандалів щодо тиску на журналістів: коли невідомі прийшли додому до розслідувача Юрія Ніколова і коли невстановлені особи прослуховували і таємно знімали на відео журналістів Bihus.info.
- Прослуховування команди розслідує СБУ.