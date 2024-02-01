Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
ГоловнаСуспільствоЖиття

У СБУ прокоментували звільнення голови департаменту: оптимізація – для достатнього рівня безпеки ЗМІ

Учора Семенченка звільнив президент. 

Пресслужба СБУ прокоментувала звільнення керівника Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка.

Там сказали, що Служба в умовах повномасштабної війни "постійно змінюється, оптимізуючись як ефективний та бойовий контррозвідувальний орган, що здатний захищати державу від усього спектру можливих викликів". СБУ усвідомлює, що "захищає демократичну Україну, в якій зміцнення національної державності є одним із ключових пріоритетів, реалізація якого має забезпечувати у тому числі безперешкодну роботу ЗМІ та гарантувати їм достатній рівень безпеки".

"Саме з цією метою буде посилений ДЗНД та оптимізовані підходи до його роботи", – йдеться у повідомленні. 

Кандидатуру нового очільника департаменту обіцяють подати на розгляд найближчим часом. 

  • Учора президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Семенченка. Роман Семенченко в 2019 був призначений Зеленським Уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ. "Слідство інфо" ще в 2019 році писало, що Семенченко має дві квартири (зокрема на 500 квадратних метрів), дев'ять ділянок землі, три позашляховики.
  • У жовтні 2022 Семенченко очолив Департамент в СБУ. 
  • Точна причина звільнення Семенченка невідома, теза про "безперешкодну роботу ЗМІ" є єдиною деталлю, озвученою поки публічно. Нещодавно відбулося одразу декілька скандалів щодо тиску на журналістів: коли невідомі прийшли додому до розслідувача Юрія Ніколова і коли невстановлені особи прослуховували і таємно знімали на відео журналістів Bihus.info.
  • Прослуховування команди розслідує СБУ. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies