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На Київщині начальник фінансової служби військової частини "випадково" перевів дружині 20 млн гривень​

Наразі всі гроші повернуті військовий частині, а зловмиснику повідомили про підозру.

На Київщині начальник фінансової служби військової частини "випадково" перевів дружині 20 млн гривень​
Ілюстративне фото

Державне бюро розслідувань спільно з військовою контррозвідкою СБУ викрили на оборудці начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин у Київській області. До схеми він залучив дружину.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Зловмисник намагався «замести сліди» свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Для цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині – старшому солдату цієї частини. Ці гроші він не планував реально виплачувати старшому солдату, а збирався перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Однак він знову «не впорався із завданням», не простежив і гроші реально надійшли на картку дружини", – йдеться в повідомленні.

Наразі всі гроші повернуті військовий частині.

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ДБР повідомило фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

"ДБР наголошує на відповідальності керівництва військових частин за нецільове використання коштів. Під час воєнного стану фінансова неуважність та необізнаність не є виправданням", – йдеться в повідомленні.

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