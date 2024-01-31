​Судитимуть бізнесмена, який хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"

31 січня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт.

Судитимуть громадянина, якого викрили на спробі підкупу командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса».

​НАБУ і САП викрили бізнесмена, який хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"

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