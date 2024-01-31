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​Судитимуть бізнесмена, який хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"

Підозрюваний пропонував військовому 200 тисяч гривень.

​Судитимуть бізнесмена, який хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"
​НАБУ і САП викрили бізнесмена, який хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"
Фото: НАБУ

Судитимуть громадянина, якого викрили на спробі підкупу командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса».

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

31 січня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт.

  • Як відомо, зловмисника викрили на спробі дати хабар у листопаді минулого року.
  • За 200 тисяч гривень керівник приватної компанії хотів отримати окреме розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.
  • Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
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