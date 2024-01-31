​Судитимуть бізнесмена, який хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"

Судитимуть громадянина, якого викрили на спробі підкупу командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса».
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
31 січня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт.
- Як відомо, зловмисника викрили на спробі дати хабар у листопаді минулого року.
- За 200 тисяч гривень керівник приватної компанії хотів отримати окреме розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.
- Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.