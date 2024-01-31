Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, передала під заставу за кредитними угодами чотири люксові квартири у Києві та Львові, йдеться в розслідуванні hromadske.
У травні 2023 року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських липках у Києві на 50 та 123 квадратних метри по сусідству. На той час подібні апартаменти коштували 20 мільйонів гривень.
Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 мільйонів гривень у такого собі Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.
“Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: "От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки". Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати”, – пояснив hromadske адвокат Ярослав Бутирін.
Іпотекотримачем обох квартир нині значиться саме Олександр Лапшин. Відповідно, поки борг не буде повернуто, – квартира недоступна для арештів і конфіскацій.
Ще два об’єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама, надавши позику власній матері Ірині Федак. Остання придбала квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві вартістю у 2 мільйони гривень 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі 135 тисяч доларів (майже 5 млн грн), але ще в листопаді.
Того самого дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, тепер уже на люксові апартаменти у Львові під 130 квадратів. Вони були придбані в листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше 7 мільйонів гривень.
“Договори про кредит і договір про іпотеку укладають в один день у нормальних умовах. Це робиться в одному місці в один час. Коли розписка або позика – сьогодні, а іпотека – через три дні, виглядає тупо, але цілком законно. З’ясувати, коли там реально була написана розписка, – неможливо”, – підкреслює Бутирін.
Так, Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю у 29 мільйонів гривень.
Справа Гринкевича
- Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис. гривень. Майно бізнесмена арештували.
- Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії. Окрім того, фірми бізнесмена мали постачати військовим харчування. Докладно – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів".
- Окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман Гринкевич. Його затримали в Одесі після того, як він встиг побувати в розшуку. У ДБР казали, що спершу не могли затримати його, бо бракувало доказів.
- Зараз Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.