Через день після арешту чоловіка Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 млн грн, а згодом наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. Ще два об’єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама, надавши позику власній матері Ірині Федак.

Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, передала під заставу за кредитними угодами чотири люксові квартири у Києві та Львові, йдеться в розслідуванні hromadske.

У травні 2023 року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських липках у Києві на 50 та 123 квадратних метри по сусідству. На той час подібні апартаменти коштували 20 мільйонів гривень.

Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 мільйонів гривень у такого собі Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

“Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: "От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки". Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати”, – пояснив hromadske адвокат Ярослав Бутирін.

Фото: Hromadske

Іпотекотримачем обох квартир нині значиться саме Олександр Лапшин. Відповідно, поки борг не буде повернуто, – квартира недоступна для арештів і конфіскацій.

Ще два об’єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама, надавши позику власній матері Ірині Федак. Остання придбала квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві вартістю у 2 мільйони гривень 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі 135 тисяч доларів (майже 5 млн грн), але ще в листопаді.

Фото: Hromadske

Того самого дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, тепер уже на люксові апартаменти у Львові під 130 квадратів. Вони були придбані в листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше 7 мільйонів гривень.

“Договори про кредит і договір про іпотеку укладають в один день у нормальних умовах. Це робиться в одному місці в один час. Коли розписка або позика – сьогодні, а іпотека – через три дні, виглядає тупо, але цілком законно. З’ясувати, коли там реально була написана розписка, – неможливо”, – підкреслює Бутирін.

Так, Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю у 29 мільйонів гривень.

Справа Гринкевича