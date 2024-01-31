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Інтенсивність українських атак лише зростатиме, – Данілов

Україна продовжить атаки на військові об’єкти на території РФ.

Інтенсивність українських атак лише зростатиме, – Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що вся Росія й надалі відчуватиме наслідки розв'язаної проти України війни.

Як йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна продовжить атаки на військові об’єкти на території РФ.

Данілов зазначив, що Україна продовжить атаки дронами вітчизняного виробництва, оскільки все, що стосується військової компоненти на території Росії, має бути знищено.

"Україна має законне право вести бойові дії на території держави-агресора. Щодня росія завдає колосальних збитків Україні: на тимчасово окупованих територіях, на фронті, і в тилу, де атакує ракетами і дронами цивільні об’єкти", – йдеться у повідомленні. 

Також Данілов зазначив, що, руйнуючи помешкання і життя українців, Росія не повинна почувати себе безкарною. 

"Україна здатна завдавати ударів у відповідь і буде це робити, аби тягар збитків і втрат на власній території відчував також і агресор", – наголосив він. 

Проте зазначив, що Україна атакує винятково законні воєнні цілі: об’єкти, які обслуговують путінську агресію проти України, зокрема, нафтобази, об’єкти ОПК і логістики. Для цього принципово не застосовується зброя, отримана від західних партнерів.

"Чим довше москва затягуватиме війну з Україною, тим більших збитків зазнаватиме саме росія. Інтенсивність українських атак лише зростатиме", – резюмував Данілов. 

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