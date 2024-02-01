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У МВС обговорили з послом Німеччини потребу в боєприпасах і озброєнні

Німеччина вже передала понад 40 авто для прикордонників та шість машин механізованого розмінування.

У МВС обговорили з послом Німеччини потребу в боєприпасах і озброєнні
Зустріч посла Німеччини з головою МВС
Фото: Ігор Клименко в Telegram

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко обговорив із послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером постачання боєприпасів і озброєння та участь підрозділів МВС у відбиття ворога.

Нині на передовій перебуває практично чверть усього штату, йдеться у Telegram міністра Ігоря Клименка. Він повідомив, що Німеччина раніше передала понад 40 авто для прикордонників, шість машин механізованого розмінування, для Експертної служби МВС – спецобладнання, реактиви та витратні матеріали для проведення ДНК-досліджень. 

"Усю надану допомогу ми чітко обліковуємо й ретельно контролюємо її використання", – запевнив він.

Клименко додав, що ще одним аспектом спільної роботи є оформлення паспортів для українців у Німеччині. За рік в німецьких представництвах ДП "Документ" видали майже 150 тисяч українських документів.

  • Учора ФРН надала новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли УТР, артилерійські снаряди і ракети. Водночас питання щодо надання далекобійних ракет Taurus, на необхідності яких тривалий час наголошує Україна, досі не вирішили. 
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