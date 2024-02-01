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По 15 років тюрми отримали троє зрадників,один із них – рецидивіст з російського "Шторм-Z"

Троє зрадників бойовиків є уродженцями України. Двоє із східних областей, один із Криму. 

По 15 років тюрми отримали троє зрадників,один із них – рецидивіст з російського "Шторм-Z"

По 15 років тюрми отримали ще троє зрадників, які воювали на стороні ворога проти України. Двох зловмисників українські воїни взяли у полон під час так званих "м’ясних" штурмів, які проводили рашисти, щоб зайняти позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом. Ще одного зрадника було затримано у ході жорстоких боєзіткнень у районі Волновахи.

Про таке інформує пресслужба СБУ. 

Серед засуджених – уродженець тимчасово окупованого Кальміуського, що на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік добровільно "мобілізувався" до лав окупантів на посаду стрілка.

Згодом зловмисника призначили снайпером у складі 114-ї мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу збройних сил Росії.

"У жовтні 2023 року бойовик виконував завдання російського командування щодо захоплення Авдіївки. Тоді він штурмував позиції ЗСУ в районі Красногорівки, де й потрапив у полон до українських захисників", – йдеться у повідомленні. 

Ще один зрадник зі сходу, уродженець Луганщини, добровільно вступив до російського війська у липні 2022 року.Після проходження підготовки на полігоні у Хрустальному його призначили на посаду стрільця і відправили охороняти склади з боєприпасами ворога під Соледаром.

Згодом зловмисника перекинули на підкріплення окупаційних угруповань РФ на Бахмутському напрямку.

"Крім того тюремний строк отримав кримчанин, який уклав контракт з міноборони рф та приєднався до штурмового батальйону «Шторм-Z»",– повідомила СБУ.

Таке рішення зрадник прийняв, відбуваючи покарання в колонії у Волгограді за торгівлю наркотиками.

У жовтні 2023 року його "відрядили" до Волноваського району для участі в бойових діях проти Сил оборони.

Суд призначив поплічникам агресора 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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