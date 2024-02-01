Окупанти хочуть залучити російських військових до виборів на ТОТ

Так звані "адміністрації" на окупованих територіях залучатимуть військових РФ, які наразі не беруть участь у бойових діях.

Окупанти, які дислокуються наразі на тимчасово окупованих територіях й не залучені в бойових діях будуть залучені на “виборах президента РФ”, – інформує Центр нацспротиву.

"Головною задачею кремля наразі є намагання “легалізувати” своє правління та політику нацизму. Для цього у рф грають у “виборчий процес” який продемонструвати понад 80% підтримки росіянами свого вождя владіміра путіна. Проте на тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували “референдум” у 2022 році, та “вибори” гауляйтерів у 2023 році. Відтак особливу увагу імітації явки кремль приділяє саме ТОТ", – пишуть в опорі.

Окупаційна влада вирішила, що всі військові, які не залучаються до бойових дій, але перебувають на ТОТ, мають подати заяву на голосування у березні аби наростити відвідуваність “виборчих дільниць”.

"Закликаємо мешканців ТОТ допомогти нам зірвати плани ворог й повідомляти скупчення таких “виборців” та склади їх техніки за посиланням. Також повідомляти про зрадників, які працюють у “виборчих дільницях”, аби вони не змогли уникнути відповідальності", – підкреслюють у ЦНС.