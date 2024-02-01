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Окупанти хочуть залучити російських військових до виборів на ТОТ

Так звані "адміністрації" на окупованих територіях залучатимуть військових РФ, які наразі не беруть участь у бойових діях.

Окупанти хочуть залучити російських військових до виборів на ТОТ
вибори президента рф на ТОТ
Фото: Центр національного спротиву

Окупанти, які дислокуються наразі на тимчасово окупованих територіях й не залучені в бойових діях будуть залучені на “виборах президента РФ”, – інформує Центр нацспротиву.

"Головною задачею кремля наразі є намагання “легалізувати” своє правління та політику нацизму. Для цього у рф грають у “виборчий процес” який продемонструвати понад 80% підтримки росіянами свого вождя владіміра путіна. Проте на тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували “референдум” у 2022 році, та “вибори” гауляйтерів у 2023 році. Відтак особливу увагу імітації явки кремль приділяє саме ТОТ", – пишуть в опорі.

Окупаційна влада вирішила, що всі військові, які не залучаються до бойових дій, але перебувають на ТОТ, мають  подати заяву на голосування у березні аби наростити відвідуваність “виборчих дільниць”.

"Закликаємо мешканців ТОТ допомогти нам зірвати плани ворог й повідомляти скупчення таких “виборців” та склади їх техніки за посиланням. Також повідомляти про зрадників, які працюють у “виборчих дільницях”, аби вони не змогли уникнути відповідальності", – підкреслюють у ЦНС. 

  • На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна на майбутніх президентських виборах РФ.
  • Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте. 
  • Окупанти завезли пропагандистів на ТОТ Херсонщини, щоб посилити роспропаганду напередодні "виборів президента РФ".
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