Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині на міні підірвалося четверо людей

Вони перебувають у лікарні, їм необхідна донорська кров.

На Миколаївщині на міні підірвалося четверо людей
Фото: Міноборони України

У Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 

Про це проінформував  голова Снігурівської міської військової адміністрації на Миколаївщині Іван Кухта у Телеграмі.

"Біля села Євгенівка на міні підірвалися чотири людини. Зараз дуже терміново потрібна кров IV (+) групи!", – написав він.

Також додав, що просять небайдужих громадян із зазначеною групою крові терміново звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров.

Пізніше він додав, що стан людей важкий.

"Часу дуже обмаль! Рахунок йде на хвилини!", – зазначив він. Пізніше написав, що завдяки небайдужим людям лікарня отримала необхідну кількість донорської крові.

  • У березні минулого року на Харківщині від мін загинуло одразу четверо людей. На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці
  • У листопаді на Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися у легковому авто двоє чоловіків.Загинув 35-річний чоловік. 30-річний чоловік отримав вибухову травму.
  • Станом на листопад минулого року сапери ДСНС уже знешкодили близько 450 тисяч вибухонебезпечних предметів і три тисячі авіабомб. Від початку російського вторгнення через міни та інші небезпечні предмети загинув 21 сапер ДСНС
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies