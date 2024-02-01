На Миколаївщині на міні підірвалося четверо людей

Вони перебувають у лікарні, їм необхідна донорська кров.

У Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

Про це проінформував голова Снігурівської міської військової адміністрації на Миколаївщині Іван Кухта у Телеграмі.

"Біля села Євгенівка на міні підірвалися чотири людини. Зараз дуже терміново потрібна кров IV (+) групи!", – написав він.

Також додав, що просять небайдужих громадян із зазначеною групою крові терміново звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров.

Пізніше він додав, що стан людей важкий.

"Часу дуже обмаль! Рахунок йде на хвилини!", – зазначив він. Пізніше написав, що завдяки небайдужим людям лікарня отримала необхідну кількість донорської крові.