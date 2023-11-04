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Від початку російського вторгнення через міни та інші небезпечні предмети загинув 21 сапер ДСНС

Ще 77 були поранені.

Від початку російського вторгнення через міни та інші небезпечні предмети загинув 21 сапер ДСНС
міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Фото: EPA/UPG

За період повномасштабного вторгнення Росії загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 були травмовані через вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, російська вибухівка ледь не щодня призводить до травмувань чи загибелі людей.

Сапери ДСНС уже знешкодили близько 450 тисяч вибухонебезпечних предметів і три тисячі авіабомб. При цьому використовують також спецтехніку.

"Завдяки міжнародній допомозі у ДСНС функціонують 17 машин механізованого розмінування. Ця техніка в рази прискорює процес розмінування і вже очистила 456 га, але головне – захищає піротехніків і зберігає їхні життя", - додав міністр.

Клименко зазначив, що минулого місяця вдалося уникнути декількох трагедій - на Харківщині, наприклад, під час робіт з розмінування ліній електропередач в Ізюмському районі дві машини механізованого розмінування підірвалися на мінах. 

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Нагадаємо, Велика Британія і Нідерланди передадуть Україні обладнання для розмінування. Уряд Норвегії заявив, що додатково виділить нашій державі на розмінування близько 18 млн доларів (200 млн норвезьких крон).

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