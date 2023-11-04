Міністри оборони України та США обговорили ситуацію на фронті

Умєров подякував за черговий пакет допомоги для України.

Міністри оборони України та Сполучених Штатів Америки Рустем Умєров і Ллойд Остін обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони під час телефонної розмови.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

Рустем Умєров висловив вдячність США за "постійну та непохитну підтримку".

"Ми обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони майбутнього. Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів", – зазначив міністр.

Також, Умєров подякував Остіну за новий пакет військової допомоги для України.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн доларів.