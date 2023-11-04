На тимчасово окупованих територіях загарбники порожують звільненням українцям без російських паспортів

Загарбники на тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільнити осіб, які не мають російських паспортів. Про це інформує Центр національного спротиву.

Окупанти продовжують політику примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях.

Російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року.

"В паралельній реальності окупантів, ТОТ є частиною рф, а українці, які відмовились брати паспорт ворога є “іноземними працівниками”. Відтак ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців", – пише ЦНС.

Таким чином ворог планує наростити темпи паспортизації, або зробити українців залежними від виплат окупаційних адміністрацій.

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях зменшуватимуть виплати на догляд за дітьми від 14 до 17 років до повного скасування, якщо ті не отримали російський паспорт.