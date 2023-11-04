Сили оборони знищили ще 830 росіян та ворожих 11 танків

За минулу добу українські військові знищили 830 росіян, 11 танків та 35 артилерійських систем ворога, – повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 304100 (+830) осіб,
танків ‒ 5276 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38) од,
артилерійських систем – 7363 (+35) од,
РСЗВ – 861 (+7) од,
засобів ППО ‒ 568 (+2) од,
літаків – 322 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39) од,
крилатих ракет ‒ 1551 (+0) од,
кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
підводніих човнів ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25) од,
спеціальна техніка ‒ 1038 (+4) од.
За минулу добу на фронті відбулося 66 бойових зікнень. Ворог безуспішно наступає на кількох напрямках. Сили оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.