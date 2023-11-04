Сили оборони знищили ще 830 росіян та ворожих 11 танків

За минулу добу на фронті відбулося 66 бойових зікнень. Ворог безуспішно наступає на кількох напрямках. Сили оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно склали:

За минулу добу українські військові знищили 830 росіян, 11 танків та 35 артилерійських систем ворога, – повідомляє Генштаб .

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