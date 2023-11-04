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Сили оборони знищили ще 830 росіян та ворожих 11 танків

Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. 

Сили оборони знищили ще 830 росіян та ворожих 11 танків
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські військові знищили  830 росіян, 11 танків та 35 артилерійських систем ворога, – повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 304100 (+830) осіб,

танків ‒ 5276 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38) од,

артилерійських систем – 7363 (+35) од,

РСЗВ – 861 (+7) од,

засобів ППО ‒ 568 (+2) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39) од,

крилатих ракет ‒ 1551 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

підводніих човнів ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1038 (+4) од.

За минулу добу на фронті відбулося 66 бойових зікнень. Ворог безуспішно наступає на кількох напрямках. Сили оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

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