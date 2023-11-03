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Питання мобілізації складне, але не катастрофічне, - Данілов

Вирішувати, кого треба набирати, є прерогативою військових.

Питання мобілізації складне, але не катастрофічне, - Данілов
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Фото: Макс Требухов

ТЦК призивають стільки людей для виконання обов'язків, скільки вважають за потрібне. Питання мобілізації складне, але не є катастрофічним.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"На початку війни була велика хвиля людей, які пліч-о-пліч стали на захист нашої країни. Пройшло вже понад 618 днів після початку цієї війни, і процес іде. Ми жодного дня не зупиняли процес мобілізації наших громадян. У нас є центри комплектації, де працюють військові люди, які безпосередньо підпорядковані військовим", — зазначив Олексій Данілов.

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Він наголосив, що люди, які приходять в ТЦК, проходять медичну комісію. А після цього, якщо військові вважають, що така людина потрібна для армії, обов'язково відбувається процес навчання. 

Секретар РНБО зазначив, що "війна починає набирати інших обертів і переходить більше в інтелектуальну компоненту”. Тому вирішувати, кого треба набирати, є прерогативою військових.

Раніше Данілов повідомив - теза, що воювати або служити доведеться всім, – це аксіома. Коли армія користується далекобійною зброєю, то вік військовослужбовців не має значення.

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