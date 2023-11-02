США планують надати Україні черговий пакет військової допомоги, - ЗМІ

Очікується, що пакет не включатиме додаткові ракети ATACMS.

Завтра, 3 листопада, адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили виданню двоє американських чиновників, в складі пакету будуть ракети для протидії безпілотникам і боєприпаси.

Водночас, очікується, що пакет не включатиме додаткові ракети ATACMS.

Запланований пакет допомоги Україні включає боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників на суму близько 300 млн доларів.

Гроші на ці боєприпаси надходять із програми сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє купувати зброю у промисловості, а не брати її із запасів зброї в США.

Ще на 125 млн доларів будуть передані додаткові боєприпаси для ППО NASAMS, боєприпаси для HIMARS, артилерії калібру 105 і 155 мм, протитанкові системи TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецька зброя та десяток вантажівок.

Ця зброя надходитиме з надлишкових запасів США.

Нагадаємо, група топреспубліканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшої дальності. Таким чином вони продемонстрували постійну підтримку Києва серед законодавців США, попри те, що деякі консерватори виступають проти збільшення допомоги.