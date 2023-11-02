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В центрі Харкова пошкодили історичні пам'ятки

Поблизу пошкоджених історичних памʼяток виявили сокиру без рукоятки.

В центрі Харкова пошкодили історичні пам'ятки
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 2 листопада, на площі Конституції в центрі Харкова пошкодили памʼятники.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці поблизу пошкоджених історичних памʼяток виявили сокиру без рукоятки.

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Речові докази були вилучені поліцейськими.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Як раніше повідомлялось, поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в тому, що він намалював російські прапори у Харкові.

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