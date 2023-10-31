25 листопада 2021 року внаслідок ДТП в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе у м. Харкові загинули три людини, у тому числі дитина.

Офіс Генпрокурора заявив, що прокурори домоглись максимального покарання для водія, який в стані наркотичного сп’яніння спричинив ДТП у Харкові з загибеллю трьох людей, серед яких 3-річна дівчинка

Йому призначено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років, а також на 10 років позбавлено права керування транспортними засобами.

25 листопада 2021 року близько 18:20 в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе у м. Харкові сталась масштабна аварія.

Прокурори у суді довели, що обвинувачений керував технічно справним автомобілем з напівпричепом у стані наркотичного сп’яніння. Він перетнув перехрестя на червоний сигнал світлофора та не пропустив автомобіль, який рухався на зелений сигнал, внаслідок чого зіштовхнувся із ним.

Після зіткнення вантажівка з напівпричепом перекинулась на лівий борт та затиснула автівку таксі.

Внаслідок дорожньо-транспортної події водій таксі та його пасажири – 3-річна дівчинка та її бабуся – від отриманих травм загинули на місці події.

Нагадаємо, минулого тижня у центрі Києва водій виїхав на тротуар і травмував пішоходів на зупинці громадського транспорту. Перевірка показала, що водій був тверезий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушеня.