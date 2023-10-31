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У Херсоні росіяни поцілили у цивільний автомобіль, одна людина загинула

Під обстріл потрапив Дніпровський район міста.

У Херсоні росіяни поцілили у цивільний автомобіль, одна людина загинула
Фото: Офіс Генпрокурора

Вранці 31 жовтня російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“Поцілили в цивільну автівку. Через влучання снаряда вона загорілася. Після ліквідації пожежі в салоні машини виявили тіло власника”, - повідомив Прокудін.

Пізніше Офіс Генпрокурора повідомив, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 жовтня близько 10:00 російська армія вкотре обстріляла Херсонщину. На автодорозі в напрямку с. Наддніпрянське під ворожу атаку потрапив легковий автомобіль.

За попередніми даними, загинув водій.

Нагадаємо, росіяни учора 98 разів били по Херсонській області. Загинула людина, є поранені. Зокрема, росіяни били керованими авіабомбами. 

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