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Росіяни учора 98 разів били по Херсонській області. Загинула людина, є поранені

Зокрема, росіяни били керованими авіабомбами. 

Протягом понеділка армія РФ здійснила 98 обстрілів Херсонської області, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Одна людина загинула, 16 поранені.

По Херсону ворог випустив 36 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Зафіксовано 38 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні", – написав він.

Нагадаємо, вчора росіяни били по області від самого ранку. В Херсоні, зокрема, вдарили по маршрутці із пасажирами. 

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