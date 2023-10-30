Головне за понеділок, 30 жовтня: ворожі штурми на трьох напрямках, вбивство родини у Волновасі

Щоб захопити важливу для росіян залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий, армія ворога почалася застосовувати на Куп'янському напрямку заборонену хімічну зброю. Про це в ефірі телемарафону заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

"Ворог використовує артилерію дуже потужно. І почав від учорашнього вечора використовувати засоби масового ураження, такі як гази. Тобто дихання у бійців затрудняється, опіки, запаморочення – ми це відчуваємо і бачимо. Другу добу ворог використовує, систематично нам оголошує, коли він зробив постріли забороненою зброєю. Ми розуміємо, що це почалося", – розповідає офіцер.

Він зазначає, що все, що росіяни кажуть, що не можна використовувати – вони використовують. На Бахмутському напрямку ворог використовує фосфор, на Куп'янському – хімічну зброю.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Ворог веде безуспішні штурмові дії на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

За добу ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 жовтня – в нашій новині.

Російська армія обстріляла маршрутний автобус у Херсоні. Кількість поранених зросла до семи людей.

Поранено двох чоловіків та п'ятьох жінок. Такі уточнені дані опублікував голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості", – сказав він.

Постраждало і селище Кіндійка на Херсонщині. Там окупанти обстріляли кладовище.

За попередніми даними, одна людина загинула та ще один місцевий житель поранений. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 62-річного чоловіка.

Прокурори розпочали розслідування за фактом жорстокого вбивства російськими окупантами 9 цивільних в окупованій Волновасі. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

У ході моніторингу медіапростору прокурори виявили інформацію про вбивство представниками збройних формувань РФ родини у тимчасово окупованому місті Волноваха.

За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли, йдеться в інформації прокуратури.

Наступного дня російські солдати повернулись до помешкання та розстріляли всіх 9 членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.

Наразі триває досудове розслідування. Максимальне покарання за вказаний злочин - довічне позбавлення волі.

Більше 123 мільйонів гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань. Про це повідомляє пресслужба Міноборони після проведення аудиту.

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Відомо, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

“Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо”, – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!