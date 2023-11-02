З Куп’янського району евакуювали ще 25 людей

Підрозділ поліції “Білий Янгол” разом з волонтерами продовжує евакуювати жителів Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Протягом дня 1 листопада поліцейські спільно з волонтерами евакуювали з Куп'янського району 25 людей, з яких 9 дітей.

Евакуйовані дорослі та діти доставлені до безпечних місць.

Заступник командира батальйону ППОП Сергій Кононіхін зазначив, що всі громадяни в будь-який час можуть звернутися до підрозділів поліції щодо евакуації.

“Поліцейські допоможуть виїхати, знайти тимчасове житло та підкажуть, як оформити документи”, - додав Кононіхін.

Раніше повідомлялось, що через складну безпекову ситуацію у Харківській області була схвалена примусова евакуація 275 дітей та їхніх родин із 66 населених пунктів.